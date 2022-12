NH Collection negli Emirati: nel 2023 apertura a Dubai

11:41

NH Collection arriva per la prima volta negli Emirati Arabi Uniti e lo fa con una imminente apertura a Dubai. Sarà infatti inaugurato a febbraio 2023 NH Collection Dubai The Palm, un hotel da 227 camere e suite più 306 appartamenti, con vista sulla celebre laguna di Palm Jumeirah.

Undici categorie di stanze tra cui scegliere, una piscina sul rooftop, centro fitness, Spa, mini club, 5 ristoranti e molto altro saranno i plus di questa struttura ricettiva.



Il progetto si presenta come un'esperienza olistica, gli ospiti non soltanto potranno godere della bellezza del Golfo Arabico e dello skyline di Dubai, ma al contempo avranno a loro disposizione servizi come l'esclusiva NH Collection Premium Lounge e l'accesso ad attrazioni e attività in tutto l'emirato tra cui, per esempio, la spiaggia di Dubai Marina, senza contare - come riporta traveldailynews.com - la vicinanza con il Dubai International Airport.



Non mancano, infine, spazi e attrezzature per meeting ed eventi.