L'hotel Danieli riaprirà ai clienti dal 14 febbraio

08:42

L'hotel Danieli torna ad aprire le sue porte ai clienti e dal prossimo 14 febbraio verrà riaperto per un periodo di transizione di due anni prima di arrivare nel 2025 a vestire le insegne della catena Four Seasons.

Come riporta Il Gazzettino, il Gruppo Statuto, proprietario appunto del Danieli, accoglierà nuovamente i propri ospiti tra poco più di un mese, mentre tra due anni la struttura diventerà l’hotel Danieli, Venezia, A Four Seasons Hotel. Alla guida dell'albergo c’è Claudio Staderini, che ha già diretto l’hotel dal 1998 al 2012. Prima della riapertura sotto le insegne di Four Seasons l'hotel sarà sottoposto a un ampio progetto di ristrutturazione, con il restyling degli interni affidato al designer Pierre-Yves Rochon.



Durante il periodo di ristrutturazione, la struttura che sarà gestita dal Gruppo Statuto con il nome di hotel Danieli, Venice rimarrà aperta al pubblico sia come albergo che come ristorante. Dopo la riapertura come Four Seasons nel 2025, il celebre albergo manterrà il nome Danieli in ricordo del suo fondatore, Giuseppe Dal Niel che decise di chiamare così l'albergo che si affaccia sul Bacino di San Marco.



L'imprenditore friulano, già proprietario a Venezia del Leone Bianco, nel 1822 ebbe un colpo di genio che cambiò la vita a lui e alla città. Non sapendo nè leggere nè scrivere, Dal Niel firmò con una croce il contratto di compravendita del secondo piano nobile di Ca' Dandolo dalla nobildonna Elena Michiel Bernardo, convertendolo in albergo.



Situato sulla Riva degli Schiavoni, l'hotel è composto da tre edifici, collegati tra loro: Palazzo Dandolo risalente al XIV secolo, e due aggiunte del XIX secolo, Palazzo Casa Nuova e Palazzo Danieli Excelsior.