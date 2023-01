I viaggi nel 2023: Barcelò svela mete e tendenze

di Gaia Guarino

11:24

Barceló Hotel Group ha svolto una ricerca per capire quali saranno le tendenze della travel industry nel corso del 2023. Il dato più importante emerso dall'indagine è che l'80% degli intervistati considera i viaggi in cima alle proprie priorità. Il motivo? Rendono più felici (60%), consentono di riposare e di riempire il tempo libero con le più svariate attività.

Nel corso dell'anno saranno le destinazioni balneari a posizionarsi al top delle preferenze (46%), anche se - parallelamente - per il 27% dei rispondenti sarà l'offerta culturale del luogo scelto a destare il maggiore interesse.



Abitudini di acquisto

Guardando alle abitudini di prenotazione, il 73% dichiara di finalizzare tutto con massimo un mese di anticipo. L'early booking (oltre 6 mesi prima della partenza) è un'opzione soltanto per il 27%.



Il web si conferma la fonte primaria d'informazione per trovare l'hotel ideale, tanto visitando il sito web della singola struttura (46%), quanto navigando sui social media (32%). A fronte di questo però, a volte l'online risulta di troppo e si va alla ricerca di disconnessione: per tale ragione si desiderano esperienze riposanti (41%) o a contatto con la natura (59%), concedendosi il lusso di staccare la spina per qualche giorno.



Sostenibilità al centro

Infine, che ci si sposti in coppia (47%), in famiglia (38%) o con gli amici (11%), centrale rimane il tema della sostenibilità tanto che il 38% ammette di apprezzare che l'albergo prenotato rispetti e valorizzi l'ambiente naturale circostante e che contribuisca allo sviluppo economico locale (41%).