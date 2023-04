Londra, cantiere a cielo aperto: progetti alberghieri per 5,6 miliardi di dollari

16:47

Una pipeline complessiva del valore di oltre 5,6 miliardi di dollari con 92 strutture di fascia alta in cantiere nei prossimi anni, per un totale di 16.600 camere. Londra dimostra ancora una volta tutta la sua vivacità nel panorama dell’ospitalità alberghiera, prevedendo solo per quest’anno un totale di 38 aperture per almeno 5.577 camere.



Questo quanto emerge dal database di TopHotelNews, che segnala come circa il 36% della pipeline di fascia alta sia attualmente in costruzione (33 strutture), con altri 20 progetti in fase di pre-apertura. Per il 2024, invece, sono previste 15 new entry, pari a 3.612 camere. Altri 10 hotel sono previsti per il 2025, mentre per i restanti 29 bisognerà aspettare ancora qualche anno.



Protagonisti i quattro e cinque stelle

A predominare fra le nuove aperture e le riconversioni di alberghi già esistenti sono i quattro stelle, con almeno 55 new entry in fase di costruzione, il 60% della pipeline. Il restante 40%, pari a 37 proprietà, è appannaggio dei cinque stelle.



Più della metà (54%) degli sviluppi londinesi riguarda hotel indipendenti, equivalenti a 50 strutture. Il restante 46% vede ai primi posti tra gli investitori Hyatt Hotels Corporation e Whitbread Group, con almeno cinque progetti di fascia alta ciascuno. Le new entry Hyatt includono due Hyatt Regency, due Park Hyatt e un hotel Andaz. Prevista per il quarto trimestre 2023 l’inaugurazione del Park Hyatt London River Thames, il cinque stelle che occuperà i primi 18 piani della River Tower. L'hotel con 203 camere sarà caratterizzato da un lussuoso centro benessere, una ballroom e un ristorante club house.



Tra i gruppi che investono su Londra Hilton Worldwide è al terzo posto con almeno quattro proprietà, tra cui tre Hampton by Hilton e un Waldorf Astoria.