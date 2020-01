08:01

Nuovi uffici - quattro - aperti all'estero, di cui due in Cina, campagne sui mercati consolidati per la creazione di nuove motivazioni di viaggio, azioni sui bacini asiatici, insieme a una nuova attenzione nei confronti del bacino domestico per portare sempre più italiani a visitare le aree interne e i piccoli comuni della Penisola. Saranno queste le colonne portanti del Piano annuale del turismo italiano delineato a Roma dal presidente di Enit Giorgio Palmucci davanti a una folta platea di operatori e rappresentanti istituzionali e alla presenza del sottosegretario al Mibact Lorenza Bonaccorsi.



