Veneto, Jesolo si racconta sui social per l’estate

È partita sui social con l’obiettivo di diventare virale. È #Herecomethesun, la campagna che, come si legge su HotelMag, mira a mantenere viva l’attenzione su Jesolo prevedendo una foto da casa con il richiamo al simbolo per eccellenza della città, la paperella del Lido di Jesolo-Venezia.

“Questo – commenta il sindaco Valerio Zoggia – è il tempo di raccontare i nostri valori, la nostra cura, la nostra forza nell’essere uniti anche se distanti. È il nostro gesto di affetto verso la terra che abitiamo e amiamo”.



Una terra che si sta preparando a riaprire con una linea di indirizzo chiara: dare agli ospiti la qualità dei servizi e la sicurezza che cercano in questo momento. “Ricorderemo l’estate 2020 come l’inizio di un nuovo modo di fare turismo- sottolinea Zoggia -: più evoluto, più sostenibile e più produttivo. Siamo pronti ad affrontare i prossimi mesi con la mente aperta a ogni possibile soluzione che, migliorando l’offerta turistica, permetta di migliorare l’esperienza per gli ospiti che sceglieranno Jesolo”.



L'obiettivo

Dal sistema di prenotazione digitale al servizio per ricevere cibo e bevande direttamente nel posto spiaggia, evitando gli assembramenti, l’obiettivo è garantire una vacanza in totale sicurezza. “Jesolo vive di turismo – rimarca il sindaco -, settore che rappresenta la principale economia della città, da cui dipendono migliaia di posti di lavoro e altrettante migliaia di attività e imprese impegnate direttamente o indirettamente”.



Intanto la campagna social vanta già centinaia di condivisioni e contenuti creati su Facebook e Instagram, con testimonial dal mondo dello spettacolo e dello sport che hanno voluto dedicare a Jesolo un gesto di affetto e vicinanza.