Più tecnologia e nuovo parco a tema, ecco le novità di Cinecittà World

09:22

Nuove attrazioni e innovazione tecnologica. Corre lungo queste direttrici lo sviluppo di Cinecittà World, il parco di Castel Romano che riaprirà il 25 giugno all'insegna della sicurezza.

"Il futuro di Cinecittà World - ha detto l'a.d. Stefano Cigarini in occasione di una conferenza stampa a Roma - passa attraverso il digitale. Per questo già dalla prossima settimana lo smartphone diventerà il mezzo con cui i visitatori potranno comprare qualsiasi prodotto o servizio del parco, senza interagire con lo staff". Un nuovo sistema digitale che "con le release successive consentirà di gestire le attrazioni e attivare dei trigger del parco".



Intanto è fissata per il 3 luglio l'inaugurazione di Roma World, la nuova area nella quale, ha precisato Cigarini, "sarà possibile trascorrere una giornata da antico romano". A. D. A.