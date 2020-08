Consorzio Portofino Coast rilancia sul turismo esperienziale

16:46

Proposte esperienziali dal Consorzio Portofino Coast. “In un momento come questo - si legge in una nota - è infatti importante valorizzare le risorse del territorio che aggiungono appeal alla proposta turistica. Gli aspiti hanno bisogno di trascorrere la propria vacanza in tutta sicurezza, senza però rinunciare e vivere esperienze nuove e coinvolgenti, affidandosi a professionisti che conoscono bene il territorio e non lasciano nulla al caso”.

Le soluzioni proposte dal consorio non si limitano al mare ma spaziano anche tra enogastronomia, sport ed escursionismo.