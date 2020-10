Rilanciare i borghi con le cartoline postali: il progetto Pemcards

08:00

Cartoline postali per rilanciare il turismo nei borghi italiani: è il nuovo progetto presentato a TTG Travel Exerience da Pemcards, startup toscana incubata presso il Polo Tecnologico di Navacchio.

Pubblicità

L'idea è sfruttare le migliaia di fotografie scattate ogni giorno con gli smartphone trasformandole in cartoline vere, da personalizzare tramite app con dedica e firma e poi spedire fisicamente.



Il progetto si applica ai borghi italiani grazie alla presenza di un vlogger testimonial, Giacomo Jack Ghidoni, un video per raccontare il borgo e la storia, i prodotti tipici e i luoghi di interesse, le cartoline Pemcards con immagini e pensieri degli abitanti del borgo e i social.



"Il progetto è in grado di convogliare altissima visibilità sui social - spiegano i fondatori Andrea Gambini e Geni Bigliazzi - grazie alle condivisioni e alle metriche sull'uso delle Pemcards. A questo si aggiunge che le cartoline hanno il logo del comune e una call to action che destina il lead a una landing page costruita ad hoc, che presenta il borgo in chiave travel". O. D.