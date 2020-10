Turismo sportivo: i piani dell'Emilia Romagna

di Paola Trotta

10:04

Emilia-Romagna hub del turismo sportivo con 'Lo Sport in Valigia' per la promozione della Regione. Un piano sinergico tra pubblica amministrazione, mondo dello sport e settori del turismo capaci di generare incoming qualificato e indotto per il territorio grazie ai grandi appuntamenti.

La nascita di questo progetto turistico, presentato in anteprima a TTG Travel Experience, fa seguito a un forte investimento effettuato dall'Emilia Romagna, che ha stanziato nel 2018 ben 35 milioni di euro per il rinnovo degli impianti sportivi preesistenti e la realizzazione di nuove strutture. Un'operazione che ha coinvolto 120 Comuni, da Piacenza a Rimini, generando un investimento complessivo di almeno 100 milioni di euro.



I risultati sono evidenti: in poche settimane si sono tenuti i due gran premi di Moto Gp a Misano Adriatico, i Mondiali di Ciclismo a Imola, l'Italian Bike Festival a Rimini, gli Internazionali di Tennis a Forlì e Parma. In arrivo poi la Formula Uno a Imola in novembre, confermando come lo sport sia leva di economia sociale e turistica e una vetrina per l'intero sistema Paese.