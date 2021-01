14:48

Tre regioni finiscono in zona rossa e ben nove in zona arancione. Il ministero della Salute, secondo le anticipazioni, avrebbe calcolato le nuove fasce che scatteranno da domenica prossima, 17 gennaio.

In particolare, a passare nell’area rossa, quella che prevede le maggiori restrizioni, sono la provincia autonoma di Bolzano e le Regioni Lombardia e Sicilia. Passano invece in area arancione Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria e Valle d’Aosta. Nessun cambio di colore invece per Calabria, Emilia-Romagna e Veneto, che restano in zona arancione.



Sul fronte del turismo, tra gli effetti del nuovo Dpcm e del nuovo decreto c’è l’apertura dei musei da lunedì a venerdì in fascia gialla. In ogni caso, fino al 15 febbraio non si potrà uscire dalle Regioni nemmeno per muoversi tra zone in fascia gialla.