San Gimignano: l'ex carcere San Domenico diventerà centro polivalente

Un nuovo futuro quello che si prospetta all'orizzonte per l'ex convento nonché ex carcere San Domenico di San Gimignano che verrà restaurato e riqualificato per divenire un centro polivalente.

Il complesso, in una superficie di 7mila metri quadrati, comprenderà un'arena da mille posti per teatro e lirica, una struttura ricettiva con area convegni, un percorso panoramico, un agribar e ancora ci sarà spazio per botteghe artigianali locali e gallerie multimediali. Come si apprende dal sito dell'Ansa, a realizzare il progetto sarà Opera Laboratori Fiorentini spa: i lavori (20 milioni di euro) inizieranno in primavera e avranno una durata di tre anni. L. F.