Sardegna al lavoro per regolamentare le case galleggianti

13:58

Differenziare l’offerta ricettiva e stimolare flussi turistici ‘alternativi’. Questo l’obiettivo della proposta di legge attualmente in discussione in commissione Attività produttive del Consiglio regionale della Sardegna per dare il via libera alle case galleggianti.

Il provvedimento ha come obiettivo quello di regolamentare le house boat, per il riconoscimento dell’albergo nautico diffuso, sulle orme di quanto fatto dalla Croazia, che attualmente ha destinato circa 6mila imbarcazioni al turismo esperienziale, si legge su Ansa.it.



L’obiettivo della legge in discussione in Sardegna è quello di attrarre flussi aggiuntivi alla ricettività tradizionale, che consenta di vivere pienamente il mare ma anche i luoghi più suggestivi della terra ferma.



Attualmente, secondo quanto spiegato dal vice presidente di Confindustria Nord Sardegna, Giovanni Conoci, “le barche impegnate in questa attività sono 300, ma l’obiettivo è quello di arrivare a quota 1.000 imbarcazioni, numero che garantirebbe un giro d’affari di 150 milioni di euro l’anno”.