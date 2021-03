Stop alle grandi navi a Venezia: il piano del Governo

12:56

Stop alle grandi navi da Venezia. I ministri della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, della Cultura, Dario Franceschini, del Turismo, Massimo Garavaglia e delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, hanno concordato di dirottare in via temporanea il traffico delle grandi navi da Venezia verso Marghera.

In una nota congiunta riportata dal Corriere della Sera, si fa riferimento al problema dell’attraversamento della laguna da parte delle maxi navi da crociera. Un dilemma irrisolto da anni.

L’attracco delle grandi navi in passato avveniva alla Stazione Marittima passando attraverso il bacino di San Marco e il canale della Giudecca, a ridosso del cuore storico di Venezia.



Nell’ultimo vertice tra il governo e il comitato che raduna enti pubblici e soggetti legati alla salvaguardia della città svoltosi a dicembre, era stato stabilito che le grandi navi dovessero rimanere a Venezia ma con un approdo fuori dalla laguna. Marghera era stata indicata come soluzione transitoria. No invece allo scavo di un nuovo canale.

I ministri hanno invece deciso di lanciare un concorso di idee per portare gli approdi fuori della laguna e risolvere in maniera strutturale e definitiva il problema del transito delle grandi navi a Venezia.