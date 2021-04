Pantelleria si candida a diventare Covid free

11:42

Pantelleria segue le isole Egadi e avanza la richiesta di diventare zona bianca in vista della stagione estiva. Sono già un centinaio gli aderenti a questo movimento, con anche il supporto del Comune e del parco nazionale.

Ciò che si vuole ottenere è limitare l'ingresso sull'isola a chi certificherà un tampone molecolare effettuato 48 ore prima dell'arrivo e il rafforzamento della presenza di personale sanitario per vaccinare a stretto giro tutta la popolazione. A chi sarà sprovvisto di tampone molecolare, si darà l'opportunità di effettuare il tampone rapido al porto o in aeroporto.



"Il nostro obiettivo è avere una strada chiara di protocolli per accogliere i turisti -ha dichiarato Fabio Casano, amministratore di Pantelleria Island, a palermo.repubblica.it -. A oggi abbiamo un calo del 50% di prenotazioni confermate rispetto alla bassa stagione turistica pre-Covid. Noi isole covid-free dobbiamo sfruttare con consapevolezza questa possibilità e non perdere il treno".

Gaia Guarino