Turismo sostenibile, nasce l’Alta Via dei Monti Liguri

Nasce l’Alta Via dei Monti Liguri, un progetto che punta al territorio, messo a punto dall’Agenzia InLiguria insieme ai Gal regionali per creare, si legge su HotelMag, un prodotto turistico sostenibile e inclusivo.

Tanti chilometri di sentieri percorribili tutto l’anno, che collegano le estremità della Riviera ligure, dalla Provincia di Imperia alla Provincia della Spezia, per un viaggio tra costa ed entroterra, tra Alpi e Appennini, asset fondamentali per il comparto turistico ligure. È questo l’obiettivo di ‘Av 2020’, progetto di cooperazione regionale che punta alla valorizzazione di un bene comune come l’Alta Via, partendo dalla necessità di dare vita a un sistema logistico e infrastrutturale da offrire ai turisti green che sceglieranno la Liguria: dalla federazione di vie di collegamento tra il tracciato principale e i borghi montani alla nascita di punti tappa con servizi adeguati sulla falsariga di quanto avviene per altri tracciati famosi (come la via di Compostela o la via Francigena), attraverso il rafforzamento delle iniziative turistiche locali.



Compito delle istituzioni coinvolte è quello di creare le condizioni per rendere il prodotto uno strumento competitivo di promozione del territorio, agevolando le imprese locali del settore. Il progetto ‘Av 2020’ e le sue attività saranno realizzate con il sostegno, tra gli altri, degli assessorati allo Sviluppo dell’entroterra e al Turismo della Regione Liguria e dell’Agenzia di promozione turistica InLiguria.