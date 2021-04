Mare Italia sold out. Ma la quarantena scoraggia gli arrivi dall’estero

14:23

Mare Italia a due velocità. C’è voglia di vacanza tra i cittadini del Belpaese, che non hanno mancato di prenotare per i mesi più caldi, in particolare nelle località balneari. Federbalneari, infatti, sottolinea i segnali positivi delle vendite, che si stanno muovendo verso il sold out. Luglio e agosto stanno segnando un ottimo andamento sul mercato interno. Ma resta un problema

Il nodo stranieri

Se sul domestico il Mare Italia viaggia veloce, come sottolinea ilsole24ore.com a mancare sono gli stranieri. Un mercato che, secondo le associazioni di categoria, è ormai da considerarsi perso.



Il principale ostacolo sarebbe la quarantena e la proroga delle misure fino al 15 maggio per gli arrivi e i rientri dall’Unione Europea, stabilite con l’ultima ordinanza del Ministero della Salute. E questo aspetto preoccupa sopratutto gli hotel delle città d’arte, come precisa il presidente di Federalberghi Bernabò Bocca. Il quale ricorda che mete come Firenze e Roma vivano sostanzialmente di turismo internazionale. E la rotta indicata come quella preferenziale da seguire, ancora una volta, è quella dei competitor Grecia e Spagna.