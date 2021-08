Italia tutta in zona bianca fino a Ferragosto

15:34

Un’altra settimana in zona bianca. E non una settimana qualunque: si tratta infatti della seconda di agosto, cruciale per il turismo. Le previsioni sui dati, alla luce dei nuovi criteri adottati, vedono infatti tutte le Regioni italiane restare nella fascia minima di rischio. Almeno fino a Ferragosto, quando il nuovo monitoraggio dovrà eventualmente stabilire i passaggi di fascia.

l trend di casi e ricoveri, precisa ilsole24ore.com è sì in aumento, ma non in misura tale da far prevedere passaggi di colore tra pochi giorni.



Sotto osservazione ci sono in particolare Sicilia, Sardegna e Calabria, le Regioni più vicine alla zona gialla alla luce dell’andamento dei ricoveri.