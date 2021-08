Sicilia: pioggia di disdette per l’ipotesi zona gialla

11:47

Per la Sicilia si avvicina il passaggio in zona gialla. La prospettiva avrebbe fatto scattare le prime disdette da parte dei turisti.

L’allarme, come riporta ilsole24ore.com, Filcams Cgil, Fisascat Cusl e Uiltucs hanno stimato un 20% di rinunce tra coloro che si preparavano a un viaggio nell’isola.



Le segnalazioni, secondo una lettera inviata dai sindacati alla Regione Sicilia, arriverebbero direttamente dagli albergatori e riguarderebbero i turisti in arrivo dopo il 23 agosto, ovvero la data in cui si stima che la Regione potrebbe passare in zona gialla.