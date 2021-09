Leolandia, dal 25 settembre i festeggiamenti di HalLeoween

21:00

È tempo di HalLeoween a Leolandia. I festeggiamenti prenderanno il via il 25 settembre e andranno avanti fino alla notte del 31 ottobre.

Tra gli ospiti d’onore di HalLEOween i protagonisti del nuovo musical ‘Accademia dei Vampiri’. Per l’occasione Leo e Mia si trasformeranno in stregoni tuttofare nel nuovo spettacolo ‘Leo e la Festa di HalLEOween’ per poi intrattenere i piccoli fan con una inedita babydance.



L’atmosfera di HalLEOween coinvolgerà l’intero parco, che per l’occasione cambierà totalmente volto: all’ingresso ci sarà un pentolone magico, mentre ad HalLEOween Town si potrà visitare l’unica città del far west infestata dai fantasmi.



Ad animare il parco anche il Festival delle Scope Magiche e lo street food con i dolci tipici del periodo.



Per festeggiare la giornata delle streghe, il 31 ottobre, il parco resterà aperto fino alle 21, proponendo parate a tema e spettacoli inediti, con gran finale a base di fuochi di artificio.