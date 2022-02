Zoomarine: da sabato apertura ufficiale della stagione 2022

16:24

Il giardino zoologico di Zoomarine riaprirà i battenti sabato 5 febbraio. Molte le novità per il più grande parco marino italiano alle porte di Roma, che ospita 400 animali collocati in un grande giardino zoologico di 40 ettari.

“E’ in arrivo una stagione ricca di appuntamenti ed eventi, un programma che ha visto impegnato tutto lo staff di Zoomarine che ha dedicato grande cura e attenzione all'ideazione e gestione di ogni attività – dichiara il direttore di Zoomarine, Alex Mata -. Siamo consapevoli che viviamo tutti ancora una situazione emergenziale e mentre quest’anno tutto costa di più, Zoomarine ha deciso di aumentare solo il divertimento per i nostri ospiti. Continueremo a mettere il cuore per far vivere sempre nuove emozioni in completa sicurezza”.



Fra le proposte, oltre 30 eventi in programmazione da aprile fino a Natale, attrazioni educative come ‘Era dei dinosauri’, ‘Terra dei draghi’ e ‘Zoo scuola guida’ e il nuovo ‘Regno di Camelot e il castello di re Artù’, trovano spazio in un’area di 2mila metri quadri di superficie. Fra le altre attrazioni, 7 scivoli, 2 ponti tibetani, attrazioni, giochi d'altri tempi e una locanda dove adulti e bambini potranno respirare l'atmosfera medioevale.



La stagione 2022 parte all’insegna di due importanti iniziative dedicate alla solidarietà e all’integrazione sociale.

Da aprile, Zoomarine sarà il primo parco divertimenti in Italia interamente accessibile alle persone sorde. Tutte le attività del parco, le dimostrazioni con gli animali, i video diffusi sui canali social verranno sottotitolati anche nella lingua dei segni. Non solo, per ringraziare il personale di Croce Rossa e Protezione Civile impegnato nelle tante emergenze quotidiane e nella lotta al Coronavirus, Zoomarine offrirà ai volontari, per l’intera stagione, l’ingresso gratuito al parco. Un’iniziativa che trova il sostegno della Regione Lazio.