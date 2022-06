Tci vara #EstateNeiBorghi per promuovere le Bandiere Arancioni

21:00

Anche quest’anno per molti italiani le vacanze saranno soprattutto entro i confini nazionali. Non solo mare: sotto i riflettori ci sono anche i borghi dell’entroterra come Leonessa, Anghiari o Gavoi, tesori ancora poco conosciuti ma certificati con la Bandiera Arancione e promossi dal Touring Club Italiano con la campagna #EstateNeiBorghi. Per i turisti c'è anche un ricco calendario di eventi consultabili sul sito dedicato proprio al riconoscimento del Tci.

“Scegliere un borgo Bandiera Arancione quale meta o tappa di un viaggio per le proprie vacanze estive - Isabella Andrighetti, Responsabile Certificazioni e Programmi Territoriali Tci -, significa contribuire allo sviluppo di un turismo sostenibile e supportare territori che si impegnano nella tutela dell’ambiente e investono nello sviluppo delle comunità locali”.



Livia Fabietti