Le vacanze degli italiani: la destinazione si sceglie per cultura e buon cibo

13:58

Cultura e buon cibo al centro delle scelte degli italiani per le vacanze estive. A rilevare la tendenza è Trainline, che ha commissionato un’indagine all’istituto di ricerca Harris Interactive per investigare le opinioni e abitudini degli abitanti del Belpaese e confrontarle con quelle dei francesi.

I dati raccolti mostrano come i connazionali riservino particolare attenzione alle attività culturali: visitare monumenti storici (84%) o musei (74%) sono due delle attività che gli intervistati affermano di fare durante ogni vacanza o almeno di tanto in tanto durante una vacanza o un soggiorno breve. Anche le passeggiate per scoprire l'architettura e il patrimonio del posto in cui ci si trova rappresentano un passatempo molto diffuso, scelto dal 91% degli italiani. Le percentuali sono invece più basse se si prendono in considerazione i rispondenti francesi (il 71% è interessato ai monumenti storici, il 60% ai musei), i quali preferiscono occupare il proprio tempo in modo più “dinamico”, ad esempio praticando un'attività sportiva, secondo quanto dichiarato dal 55% degli intervistati.



Grande attenzione è prestata alle specialità culinarie che una destinazione può offrire. Il 93% afferma infatti di dedicare almeno parte del proprio tempo ad assaporare i piatti tipici del luogo in cui si trovano, mentre il 72% dichiara di organizzare visite in luoghi legati alla gastronomia locale (ad esempio distillerie o aziende vinicole).



Anche in questo caso il cibo sembra rappresentare una parte decisamente più importante per le vacanze degli italiani che non per quelle dei francesi: rispettivamente l’82% e il 55% sono interessati alle attività citate qui sopra. La gastronomia rappresenta secondo gli italiani anche una delle voci di spesa più importanti durante una vacanza: il 46% che afferma che cibo e bevande sono tra gli elementi per cui prevede il budget più elevato (insieme al costo dell’alloggio, risposta data dal 61%).



In fase di pianificazione delle vacanze, il 71% degli italiani dichiara di considerare importanti o prioritarie la vita notturna e le escursioni fattibili nel luogo in cui si visiterà. Ma non solo, elemento altrettanto fondamentale è la bellezza dei paesaggi e delle città in cui ci si reca, ritenuta importante sia dagli italiani (98%) che dai francesi (95%).



Diversi prediliscono le piattaforme online per prenotare treni e sistemazioni. Le recensioni sono per 1 italiano su 5 un criterio prioritario per la scelta finale.