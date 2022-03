Italiani in viaggio, le tendenze: scoprire luoghi mai visti e recuperare il tempo perduto

11:11

Torna la voglia di viaggiare per gli italiani. Lo dice una studio realizzato da Swg per Trainline: più della metà dei nostri connazionali vuole tornare a esplorare il mondo.

E vuole tornare a esplorare nel vero senso della parola: secondo quanto emerge dall’indagine Swg, infatti, il 21% degli italiani vuole scoprire quest’anno una nuova destinazione di viaggio, quella sempre sognata ma mai visitata.



Il 33% degli intervistati, inoltre, in vista delle minori restrizioni previste nei prossimi mesi, vorrebbe recuperare il tempo perso nell’ultimo periodo e viaggiare di più, mentre il 31%, non vede l’ora di tornare a viaggiare come prima della pandemia.



Sempre secondo lo studio, la destinazione di viaggio dovrà essere sconosciuta ma economica: il 66% predilige il mare, il 56% le città d’arte, il 41% la montagna e il 34% le grandi metropoli.



Dati che si mostrano in linea rispetto alle risposte fornite su cosa cerchino gli italiani dal loro prossimo viaggio: il 42% vuole il relax, il 30% arte e cultura. La Generazione Z, invece, cerca divertimento e amici, combinando la voglia di visitare città e viaggiare oltre confine.