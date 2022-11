Laghi, Monti e Valli dell’Ossola: inverno sci ai piedi

13:58

Dicembre ricco di iniziative per il distretto turistico dei Laghi, Monti e Valli dell'Ossola. Si comincia nel weekend dell’Immacolata a Santa Maria Maggiore (nella foto), principale centro della Val Vigezzo. Qui, dal 9 all’11 dicembre, avrà luogo la 23a edizione del Mercatino di Natale. Le magiche atmosfere del borgo Bandiera Arancione faranno da cornice a duecento espositori, per un mercatino che è tra i più grandi del Nord Italia.

Porte aperte nel borgo, inoltre, a singolari musei: il celebre – e unico in Italia – museo dello Spazzacamino e la Casa del Profumo Feminis-Farina, che rende onore alla storia dell'Acqua di Colonia.

Dicembre significa anche neve e sci e nel distretto sarà possibile lasciarsi sorprendere dall’offerta del comprensorio di Neveazzurra, che riunisce le stazioni sciistiche del Verbano Cusio Ossola: Valli dell'Ossola, Formazza, Devero, Divedro, Antrona, Anzasca, Vigezzo. Di particolare interesse la possibilità di uno skipass unico, acquistabile online, accedendo a un’area alpina che si sviluppa dai 1.000 agli oltre 4.000 metri di altitudine del massiccio del Monte Rosa e che conta 150 km di piste, servite da innevamento naturale e programmato e da 50 impianti di risalita.



Grazie alla snowfarm di Riale, in alta Val Formazza, il comprensorio di Neveazzurra ha aperto tra i primi in Europa, la stagione sportiva outdoor invernale sulle Alpi per gli appassionati dello sci di fondo: un anello di 2,5 km nella conca del villaggio Walser. Lo sci di fondo è anche praticabile nella stessa Formazza e a Santa Maria Maggiore e in Valle. Per gli amanti dello sci da discesa, poco più in alto si trova il comprensorio di Macugnaga Monte Rosa, con 30 km di piste e 9 impianti. Le funivie del Monte Moro, invece, inaugureranno dal 26 dicembre, per le vacanze natalizie.



Da inizio dicembre nelle Valli dell’Ossola è possibile anche andare a sciare senza l’utilizzo dell’auto. A San Domenico Ski, che conta 7 impianti e 35 km di piste, ad attendere gli sciatori ci saranno tracciati di sci alpino di varia difficoltà con più di 1.100 metri di dislivello, uno snowpark, percorsi dedicati per ciaspole e sci alpinismo. La località è raggiungibile in bus da Milano, Varese e Novara con biglietto andata e ritorno a partire da 30 euro (compresi skipass, assicurazione e colazione): si chiama Sandobus e si acquista facilmente online.



Tra le numerose esperienze nel distretto turistico dei Laghi, Monti e Valli dell'Ossola per chi cerca emozioni di freeride e fuoripista va segnalato Devero Ski, praticabile in sicurezza tra i boschi di larice nel vallone di Misanco, mentre per una discesa su una rotaia lunga 1.200 metri con slittini biposto non è da perdere la slittovia Alpyland, sul versante del Mottarone.