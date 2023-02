Puglia intermodale: arrivano gli abbonamenti treno+bus

19:30

Via libera in Puglia all'abbonamento integrato treno+bus. La giunta regionale ha autorizzato Ferrovie del Sud Est, Ferrovie del Gargano, Ferrotramviaria Spa, Ferrovie Appulo Lucale Srl e Servizi Automobilistici Srl all’adozione di una tariffa speciale, che consentirà di combinare servizi di trasporto ferroviario e su gomma.



La decisione, ha spiegato l'assessore ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile, Anita Maurodinoia, "permetterà ai pendolari di utilizzare un servizio di trasporto in forma integrata multimodale, risparmiando, e offrirà un ulteriore incentivo all'uso dei mezzi pubblici".

La nuova formula di abbonamento permetterà di utilizzare sia la modalità di trasporto ferroviaria che quella automobilistica, articolate in modo diversificato lungo la stessa tratta.