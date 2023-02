Cittadella nella top five dell’European Best Destinations

13:58

Dopo tre settimane di votazioni il contest online che ha coinvolto 178 Paesi ha dato il suo responso: la veneta Cittadella – la cittadina in provincia di Padova che è l’unica in Europa ad avere un camminamento di ronda medievale completamente percorribile - è stata proclamata quinta Migliore Destinazione Turistica d’Europa 2023, sola meta italiana nella top five, battendo capitali quali Praga, Copenaghen e Londra, che invece si sono attestate su un posizionamento inferiore in classifica.

La campagna promozionale

L’Ufficio Turistico ha già ricevuto il logo di Migliore Destinazione Turistica d’Europa 2023 e sta già pensando e ideando una modalità snella per diffonderlo su larga scala, stampandolo in tutti i depliant della nuova stagione 2023, nei pannelli espositivi della biglietteria dell’ingresso alle Mura, nel materiale cartaceo delle prossime fiere.



Un'offerta unica in Europa

“Apprezziamo la qualità della campagna su Cittadella che è stata globale, intelligente, audace, proprio come lo è la destinazione -osserva l’organizzatore European Best Destinations -, che ha trovato il suo pubblico, ovvero quello dei viaggiatori alla ricerca di una meta con un’offerta unica in Europa, una destinazione con un’anima, una destinazione con radici, storia, un luogo dove vivere esperienze uniche in Italia”.



“Cittadella - continua l'organizzatore -, tra 400 mete europee, a giugno era stata selezionata per la qualità della vita, l'offerta culturale e gastronomica, i suoi eventi, le infrastrutture, il patrimonio. Ora ha realizzato l’impresa di salire nella top 5 delle mete preferite dai viaggiatori di 178 Paesi in tutto il mondo, principalmente da Regno Unito con il 26% del totale, dagli Stati Uniti con il 14%, dalla Francia con il 9, dalla Germania sempre con il 9% e dall’Italia con il 31% dei voti”.



Le altre mete

Al primo posto in classifica si è piazzata Varsavia, seguita da Atene, Maribor in Slovenia e Vienna. Dopo Cittadella, il ranking continua con la tedesca Essen, l’ungherese Veszprem, Londra, Grenoble in Francia e Mannheim, in Germania.