11:18

Con la trasformazione in Spa “finalmente Enit sarà in grado di adempiere a quella che è la sua mission, il suo scopo”. Così ai microfoni di 24 Mattino, su Radio 24, il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, sulla volontà del Governo Meloni di convertire l’Agenzia Nazionale del Turismo in un soggetto privato.

La misura che autorizzerà il MiTur alla costituzione della società per azioni, inserita nella bozza del Dl Pa, dovrebbe approdare nei prossimi giorni in Consiglio dei Ministri. Un passaggio che Santanchè vuole accelerare il più possibile. “A breve, se non oggi in questo consiglio dei ministri, oppure la prossima settimana, assolutamente abbiamo bisogno di trasformare l’attuale ente pubblico Enit, perché - ha rimarcato - deve essere un’azienda di comunicazione e il suo scopo deve essere la promozione dell’Italia all’estero”.



Secondo il ministro, l’ente guidato da Ivana Jelinic “deve essere il braccio operativo nell’attuazione delle politiche di produzione del made in Italy nel mondo”.