11:05

Un capitale sociale iniziale di 10 milioni di euro e azioni attribuite al Ministero dell’Economia, che esercita i diritti dell’azionista mentre il controllo e il coordinamento sono del Ministero del Turismo.

Queste le caratteristiche della nuova Enit Spa, la società per azioni prevista nella bozza del Dl Pa, che autorizza il Ministero del Turismo a costituirla.



L’obiettivo, spiega la bozza del provvedimento, è di rendere più incisiva l’attività di supporto svolta da Enit “in modo da potenziare l’attrattività dell'offerta turistica italiana anche attraverso adeguate forme di destagionalizzazione, diversificazione dell'offerta, valorizzazione mirata di strutture e siti con spiccata vocazione verso tali forme di domanda turistica, nonché formazione specialistica degli addetti ai servizi e sviluppo di un ecosistema digitale per la più efficiente e razionale fruizione dei beni e servizi offerti in tali settori”.



La composizione

Una spa amministrata da un cda composto, secondo la bozza, da tre membri designati dal ministro del Turismo, “di cui uno con funzioni di presidente e uno con funzioni di amministratore delegato. Il presidente del collegio sindacale della società è designato dal ministro dell’Economia e delle finanze e gli altri due componenti dal ministro del Turismo".



I rapporti con gli enti locali

In base al provvedimento, riporta Adnkronos, Enit spa "può stipulare convenzioni anche con le regioni, le province autonome che possono apportare loro risorse al capitale della società tenuto conto del piano industriale della società e previa autorizzazione del Ministero del Turismo, che comunque conserva il controllo e i poteri di direzione e coordinamento della società".



Il nodo del personale

Dalla data di entrata in vigore del decreto l'ente pubblico Enit- Agenzia nazionale del turismo sarà soppresso e le relative funzioni saranno dunque esercitate dalla nuova Enit spa. Ultimo, ma non meno importante particolare: il personale in servizio a Enit sarà trasferito in Enit Spa “in ragione delle medesime funzioni esercitate dall’ente, con mantenimento del trattamento economico complessivo in godimento".