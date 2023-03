08:03

Paghe più alte e incentivi per chi lavora il sabato e la domenica. È questa la proposta del ministro del Turismo, Daniela Santanchè, dopo le polemiche che sono andate moltiplicandosi nelle ultime settimane lungo lo Stivale. Albergatori e ristoratori di città d’arte e altre destinazioni turistiche lamentano la difficoltà di reperire personale da impiegare nel fine settimana. Un problema che in previsione dei ponti di primavera si fa più pressante e che la titolare del MiTur ha promesso di risolvere con un intervento mirato, in occasione della presentazione alla Camera della proposta di legge sul turismo accessibile.

“Nel turismo c’è una grande possibilità di occupazione, ma per i giovani lavorare il sabato o la domenica è faticoso, sono più attenti alla qualità della vita e al tempo libero”, ha affermato Santanchè, si legge su ilmessaggero.it.



La misura tra 15 giorni

L’intervento normativo potrebbe arrivare già nelle prossime due settimane. La senatrice di Fratelli d’Italia ha anticipato che “stiamo pensando, e credo che li metteremo a terra nei prossimi 15 giorni, ad incentivi affinché, chi lavora nelle festività, guadagni nettamente di più rispetto ai giorni normali”.