13:33

Federalberghi Roma ha lanciato un appello affinché non si fermino gli interventi di riqualificazione per il Giubileo, esprimendo preoccupazione per gli eventuali impedimenti ai lavori sulle aree di Piazza della Repubblica e Stazione Termini, derivanti dai ricorsi al Tar degli ambulanti che gravitano nella zona.

Per il presidente di Federalberghi Roma, Giuseppe Roscioli (nella foto), si legge su Hotelmag, i fondi statali per il Giubileo “rappresentano un’opportunità unica da sfruttare sino in fondo per il bene dei turisti e dei cittadini”.



“La lotta al degrado e per il miglioramento dei servizi pubblici può compiere un passo in avanti grazie agli stanziamenti del Pnnr – ha proseguito Roscioli -, e non cogliere questa occasione sarebbe assurdo e controproducente. Ci auguriamo che la riqualificazione dell’area di Termini continui e conduca alla valorizzazione di una parte di Roma di notevole valenza archeologica e storica, ma da troppo tempo abbandonata al degrado”.