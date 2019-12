Malta, tutto esaurito per gli Zanetti Football Camp

08:30

Tutto esaurito per la quinta edizione del progetto che lega il nome di Javier Zanetti a Malta. Il prossimo marzo infatti, verranno riproposti sull'isola gli Zanetti Football Training Camp.

Malta Tourism Authority, organizzatore del progetto, continua così a promuovere un’iniziativa in cui si concretizzano le strategie di corporate social responsability dell’ente. Come per gli anni passati, le quote di partecipazione ai camp saranno integralmente devolute alla fondazione P.U.P.I., onlus creata con l'obiettivo di operare nel settore della protezione dei diritti dei bambini e degli adolescenti.

Anche nell’edizione 2020 Javier Zanetti tornerà a Malta per insegnare ai partecipanti le strategie di gioco, le regole etiche da mettere in campo ed i segreti dell’allenamento calcistico.



I corsi

I quattro turni, ciascuno di 40 partecipanti, avranno luogo al complesso sportivo Luxol (dal 25 al 27 marzo e dal 26 al 28 marzo) e offriranno appuntamenti quotidiani di due ore per tre giorni ciascuno, tutti condotti da Javier Zanetti.

“Continuiamo a credere in questa iniziativa perché amiamo l’idea di poter supportare un progetto solidale come quello portato avanti da P.U.P.I. in un contesto sportivo pulito, che sappia anche creare un momento amichevole ed accogliente, raccontando così un aspetto del carattere dei maltesi, la cui cultura è frutto dell’incontro millenario di popolazioni - spiega Ester Tamasi, direttore Malta Tourism Authority Italia -. Lo sport a Malta è rispettato ed amato, tanto che, nonostante le dimensioni dell’arcipelago, sono presenti strutture di alto livello in grado di ospitare eventi internazionali, come testimonia il fitto calendario di appuntamenti sportivi’.