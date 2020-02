In viaggio negli Usa alla scoperta delle esperienze wellness

21:00

Non solo viaggi on the road o grandi città: gli Stati Uniti si rivelano essere una meta interessante anche per chi è alla ricerca di una vacanza a tutto benessere, con la possibilità di effettuare esperienze rigeneranti per il corpo e la mente.

Visit the Usa propone infatti una serie di esperienze imperdibili che rispondono alla nuova tendenza del wellbeing anche in viaggio, da praticare nei luoghi più diversi degli Stati Uniti.



Si parte da New York, dove fra le mille possibilità di spa e trattamenti spicca la proposta del Four Seasons Hotel New York Downtown con uno speciale programma con tre terapeuti esperti, specializzati in diversi campi: un agopuntore, erborista e chiaroveggente, un esperto di meditazione e cristalloterapia, e un istruttore avanzato di fitness e guru del wellness a tutto campo.



Ma non mancano i monasteri Zen: nella Carmel Valley, in California, si trova il Tassajara Zen Mountain Center, primo monastero per ritiri zen al di fuori del Giappone. Situato in una valle tra le montagne, non lontano da Big Sur, il centro nasce per “racchiudere, esprimere e rendere accessibili la saggezza e la compassione del Buddha”. Qui i viaggiatori possono prendere parte a ritiri di più giornate durante i mesi estivi o visitare il monastero in giornata per accedere alle sorgenti termali naturali, alla piscina alimentata dal torrente naturale, alla sauna in stile giapponese e provare la cucina vegetariana del posto.



Yoga in ogni forma

Per gli appassionati di yoga, tre le proposte particolari. Lo yoga a lume di candela nella grotta di Dunbar, Tennessee, all’interno del Dunbar Cave State Park, un parco di 144 acri ricco di sentieri escursionistici immersi nel verde della foresta. La grotta conserva esempi dell’arte rupestre dei Nativi Americani del Mississippi.



O ancora, il Goat Yoga a Oregon City, ovvero lo yoga svolto in compagnia di caprette da fattoria: le sessioni si svolgono a Beaver Lake Stables, in un caratteristico fienile con il tetto alto dove, mentre i partecipanti praticano le diverse posizioni dello yoga, le caprette saltellano sulla loro schiena e tutto intorno.



Infine, a circa due ore di strada a nord di Portland, Maine, si trova il Rolling Meadows, un centro di 100 acri per ritiri yoga e meditazione specializzato in “silent retreats”. Ai partecipanti, undici per volta al massimo, viene richiesto di unirsi al “silenzio sociale” per favorire il raggiungimento di un equilibrio tra pensare e “vivere il momento” e permettere al corpo e alla mente di riposare.



Meditazione e self-compassion

A Sedona, in Arizona, una delle destinazione wellness più rinomate degli Usa perché ospita un vortice spirituale, ovvero un’area di energia concentrata che sale dalla terra, nel resort Auberge de Sedona gli ospiti possono cimentarsi nel rituale giapponese del shinrin-yoku, che si può tradurre con “bagno nella foresta”. La pratica consiste nell’assorbire l’essenza della foresta attraverso un’immersione profonda nella natura che riduce i livelli di stress e rafforza la creatività.



A Fairfield, Iowa, è sorto il Raj, una country-house in stile francese situata all’interno di una proprietà di 100 acri, l’unica struttura al di fuori dell’India costruita appositamente per offrire tradizionali trattamenti ayurvedici detossinanti chiamati Panchakarma. Gli ospiti possono venire qui per sottoporsi a trattamenti ayurvedici o partecipare ad un ritiro di Meditazione Trascendentale di quattro giorni, in cui è possibile apprendere anche i principi della terapia della luce, provare i massaggi anti-stress e l’aromaterapia.



Infine in cima alle Colorado Rockies, in una grande vallata con vette e foreste di pini, sorge il Shambhala Mountain Center. Il centro, aperto tutto l’anno, accompagna i viaggiatori in un percorso verso il benessere personale e la trasformazione, con più di cento programmi tra cui scegliere. L’offerta varia da corsi intensivi di self-compassion, dedicati alle pratiche di consapevolezza, a ritiri di meditazione basati sul bestseller di Sakyong Mipham e programmi legati all’astronomia e alla botanica. Gli ospiti possono alloggiare nelle tende a stretto contatto con la natura o in più confortevoli lodge suites e godersi le otto miglia di sentieri che circondano il centro, ideali per trekking, corsa o ciaspolate.