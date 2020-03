Experience Versailles, il tour della Reggia si fa da casa

21:00

In tempi di quarantena gli unici viaggi concessi sono quelli virtuali: tante le iniziative per scoprire il mondo comodamente dal divano di casa. Una delle attrazioni più visitate della Francia, la Reggia di Versailles, invita i globetrotter a sperimentare "Experience Versailles", una particolare esperienza interattiva ed educativa (gratuita e disponibile unicamente in francese e in inglese) che permette di evadere dalla realtà per fare un salto indietro nel tempo e tornare alla Versailles del XVII-XVIII secolo.

Pubblicità

I visitatori possono dunque curiosare nella vita di sovrani e cortigiani e rivivere eventi storici come la visita degli ambasciatori del Siam alla Corte di Luigi XIV avvenuta nel 1686 e il 'Bal des Ifs', celebre ballo in maschera tenuto da Louis XV nel 1745. L. F.