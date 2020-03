Virtual Disney World: la magia di Disney si rivive su YouTube

17:21

Slitta la riapertura del parco divertimenti Walt Disney World che, a causa della diffusione del Covid-19, resterà chiuso fino a nuove disposizioni al fine di tutelare la salute e il benessere tanto degli ospiti quanto dei membri del cast.

Gli amanti di Topolino&co. però, stando a quanto riporta Usa Today, collegandosi al canale YouTube 'Virtual Disney World' (non affiliato alla Walt Disney Company) possono catapultarsi alla volta di un mondo magico concedendosi una momentanea evasione dalla realtà. Basta uno smartphone, un tablet o un computer (per vere e proprie esperienze immersive meglio VR o Google Cardboard) per rivivere o scoprire le attrazioni che interessano tanto gli Hollywood Studios quanto Epcot, il Magic Kingdom così come il Disney's Animal Kingdom. Grazie a una raccolta di video a 360° tutti possono sentirsi protagonisti: non a caso, ad oggi, il canale vanta 58.900 iscritti e ben 8.856.992 visualizzazioni. L.F.