Startup, imprenditori e innovatori. Tutti chiamati a presentare le idee migliori per risollevare il turismo dall'emergenza Covid-19. È il contenuto di un bando indetto dall'Organizzazione mondiale del turismo.

Il bando

L'Unwto invita a presentare progetti, corredati da un business plan, che possono aiutare l'industria turistica, focalizzati su tre argomenti: sicurezza, soluzioni digitali e ricette per le singole destinazioni, per esempio piani di re-branding o crisis-marketing.



I vincitori presenteranno le loro idee in una riunione plenaria dell'organizzazione, che si terrà a distanza, e entreranno a far parte dell'hub di innovazione di Unwto. Le domande sono da inviare entro il 15 aprile. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell'Unwto a questo link.