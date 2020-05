La Croazia riapre i confini ai cittadini Ue

19:30

La Croazia sarebbe pronta a riaprire ai flussi internazionali. Il Paese è entrato nella fase 3 e dal 18 maggio permetterà ai cittadini dell’Unione europea di entrare nel Paese per affari o altri interessi economici, ma anche per motivi personali urgenti. La conferma, secondo quanto riportato da Il Piccolo, arriva dal ministro degli Interni, Davor Bozinovic.

“Sulle spiagge corate non ci sarà nessun divieto, ma solo precauzioni - ha aggiunto il direttore dell’Istituto di sanità pubblica Krunoslav Capak in un’intervista rilasciata alla radio Hrt -. Io andrò sicuramente al mare, non vedo l’ora. Le spiagge saranno aperte e vigili, bagnini, autorità locali e albergatori dovranno solo assicurarsi che lettini e teli non siano troppo vicini fra loro, perché il coronavirus sarà ancora presente”.



Come riportato anche da Mondobalneare, la Croazia è in prima linea per l’adozione di un unico protocollo europeo che faciliti la ripresa degli spostamenti tra paesi. Nell’attesa, il governo si è dato da fare tentando di costruire un corridoio con Slovenia, Austria e Germania per dirottare i flussi turistici del centro Europa.