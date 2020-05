Una piattaforma per scoprire le bellezze del South Australia

di Livia Fabietti

Il South Australia non è mai stato così vicino. Grazie alla piattaforma digitale Satv - presentata dal South Australian Tourism Commission - i viaggiatori di tutto il mondo possono scoprire, comodamente da casa, il lato più autentico del territorio e familiarizzare con i suoi abitanti.

Attraverso contenuti originali e sempre aggiornati, sono tante le realtà che si possono esplorare, le ricette da sperimentare e le esperienze da vivere virtualmente, in attesa di poter tornare a viaggiare. "Situazioni senza precedenti come quella che stiamo vivendo oggi richiedono soluzioni innovative: in quest'ottica, Satv è certamente un modo semplice ma al tempo stesso innovativo ed efficace per sostenere le aziende e il settore turistico del South Australia", ha dichiarato il Premier Steven Marshall.