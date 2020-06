Spagna contro il Covid, nasce il marchio ‘Responsible Tourism’

12:56

Un marchio per tutte le attività turistiche e ricettive spagnole che seguono le linee guida per le misure di riduzione del contagio da Covid-19, approvate dal Ministero della Salute. Si chiama ‘Responsible Tourism’, è gratuito e può essere scaricato dal sito web del Minsitero del Turismo dopo aver dopo aver completato un modulo in cui si dimostra il proprio impegno a seguire le linee guida.

“Offrire fiducia e sicurezza è essenziale in questo momento - commenta la Segretaria di Stato per il Turismo, Isabel Oliver -. Questo distintivo è un ulteriore elemento della nostra strategia per riposizionarci come destinazione turistica sicura in tutto il mondo. Serve inoltre a riconoscere la responsabilità di quegli imprenditori che si impegnano a creare un ambiente sicuro nelle proprie attività, non solo per i turisti ma anche per i lavoratori e i residenti".

Il distintivo è personale e non trasferibile e dev’essere rinnovato ogni anno.