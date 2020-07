Grecia: dal 15 luglio porte aperte ai turisti britannici

17:37

La Grecia ha deciso: riaprirà ai voli diretti dal Regno Unito a partire dal 15 luglio. A riportarlo la stampa nazionale greca, che riferisce come l’annuncio sia stato fatto dal portavoce del ministero Stelios Petsas.

Un notizia attesa, spiega TTG Media, dopo che il 3 luglio il Dipartimento dei Trasporti britannico aveva annunciato l’esenzione della quarantena per la Grecia a partire dal 10 luglio, consentendo ai cittadini inglesi di ritorno dal Paese mediterraneo di evitare l’autoisolamento per 14 giorni. A questo punto si prevede che operatori come Tui e Jet2Holidays torneranno a programmare la destinazione, mentre easyJet Holidays ha già annunciato che riavvierà le operazioni a partire dal primo agosto.