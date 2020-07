Tornare negli Stati Uniti: tutti i supporti messi in campo da Brand Usa

08:45

Una raccolta di informazioni ufficiali sulle norme per la sicurezza di tutti i 50 Stati degli Usa per rendere più agevole la pianificazione dei viaggi futuri. È questo uno dei tool che Brand Usa mette a disposizione del trade sul sito VisitTheUSA.com, in attesa che il Governo federale Usa sblocchi la possibilità di accedere al territorio statunitense per i viaggiatori dell’area Schengen.

“Abbiamo incluso anche gli aggiornamenti più importanti da parte delle compagnie aeree e delle principali catene alberghiere negli Usa per mettere in luce le misure adottate per contribuire a rallentare la diffusione del Covid-19, insieme alle guideline che hanno implementato in vista del momento in cui i viaggiatori europei potranno nuovamente visitare gli Stati Uniti d’America” spiega Peter Dodge, Manager, Public Policy & Public Affair Brand USA.



Brand USA ha inoltre creato un nuovo toolkit destinato al travel trade con una selezione di materiali di alta qualità per promuovere gli Stati Uniti, insieme a specifiche linee guida per ogni stato.



“Una delle priorità assolute è comunicare i nuovi protocolli per la salute e la sicurezza in modo chiaro e trasparente. Ci teniamo a sottolineare che gli Stati Uniti rimangono una delle destinazioni di viaggio più stimolanti del mondo e i suoi asset – dagli iconici road trip ai grandi spazi aperti – faranno parte della nostra campagna di recovery” aggiunge Jackie Ennis, vice president global trade development dell’ente di promozione.