Abu Dhabi: al via oggi la piattaforma b2b in italiano

12:01

Parte oggi l’Abu Dhabi Specialists Program, la nuova piattaforma e-learning per la formazione dei professionisti del settore turistico voluta dal Dipartimento Cultura e Turismo di Abu Dhabi. Il programma verrà distribuito a più riprese in 17 mercati differenti tra cui l’Italia.

'Abu Dhabi Specialists Program' fornirà ai professionisti del travel informazioni specifiche e dettagliate in italiano su Abu Dhabi. L'iniziativa è parte integrante della risposta di DctAbu Dhabi alla crisi determinata dal Covid-19. “Abu Dhabi Specialists Program rappresenta un significativo passo avanti nel superamento dei limiti e degli ostacoli che hanno caratterizzato il periodo appena trascorso e attraverso questa iniziativa saremo in grado di raggiungere un numero elevato di operatori turistici in tutto il mondo - ha affermato Saood Al Hosani, acting undersecretary DctAbu Dhabi -. Questo programma di formazione garantisce a tutti i partner del settore partecipanti un accesso diretto e facilitato ai nuovi contenuti relativi ad Abu Dhabi, semplificando il processo di promozione e vendita della destinazione”.