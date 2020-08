Croazia, un milione di arrivi in una settimana: stime al rialzo per la summer

08:00

Quasi un milione di turisti in soli sette giorni. È migliore del previsto il risultato ottenuto dall’incoming in Croazia nella prima settimana di agosto. Una cifra che, secondo quanto dichiara l’Ente del turismo croato (Htz), potrebbe contribuire a far registrare quest’anno un fatturato vicino al 70% di quello del 2019.

A essere particolarmente facilitate l’Istria e il Nord Adriatico, facilmente raggiungibili in auto anche dagli italiani delle regioni settentrionali, oltre che da sloveni, austriaci e ungheresi. I tedeschi, aggiunge ansa.it, sono stati 225mila, il 6% in più sul 2019, seguiti da sloveni e polacchi.



Un dato incoraggiante dopo il calo di luglio, che si è concluso con un meno 40% di arrivi: una forte discesa, anche se migliore rispetto alle stime catastrofiche, che parlavano di una flessione del 90%.



Il quadro peggiore è, però, quello delle crociere: da marzo, infatti, nessuna nave straniera è approdata sulle coste del Paese.