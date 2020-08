11:17

È prevista per l’inizio di ottobre 2020 la ripartenza delle crociere sul Nilo. Lo comunica l’Ufficio turistico egiziano all’interno del nuovo regolamento per la ripresa del turismo culturale, appena reso noto dal Governo del Paese.

Il nuovo regolamento, che sarà operativo dal prossimo 1 settembre, dà le linee guida per la ripartenza delle visite nei siti culturali dell’Egitto.



Per quanto riguarda le attività turistiche, si prevede che operino al 50% delle loro capacità totale.



Trasporti

Autobus, limousine e golf car per il trasporto dei turisti dovranno operare al 50% della capacità, lasciando un posto libero accanto a ciascun passeggero sull'autobus e nelle golf car, e con un massimo di due passeggeri in una limousine.



Durante il viaggio i passeggeri e i conducenti sono tenuti a indossare sempre le mascherine. Verranno forniti disinfettanti e igienizzanti per le mani; prima e dopo ogni viaggio viene eseguita un'accurata pulizia, disinfezione e adeguata ventilazione



I siti archeologici

Musei e siti riapriranno ai turisti a partire dal prossimo 1 settembre ma i gruppi turistici non dovranno superare le 25 unità. Le guide turistiche dovranno indossare mascherine e utilizzare apparecchiature audio all'interno dei musei. Anche i turisti dovranno indossare le mascherine, che devono essere fornite dagli organizzatori turistici.



Prima di entrare nei siti sarà effettuata la misurazione della temperatura ai turisti e deve essere mantenuta la distanza di sicurezza di 1 metro fra le persone.



Per quanto riguarda i musei, è previsto un massimo di 100 visitatori l’ora, con l’eccezione del Museo Egizio di Tahrir, che può accogliere 200 visitatori l’ora, mentre nelle piramidi e nelle tombe è previsto un massimo di 10-15 visitatori a seconda della dimensione del sito.