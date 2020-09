Londra rinuncia ai fuochi d’artificio per l'ultimo dell'anno

09:12

Ormai la parola d’ordine è prudenza e anche per i mesi a venire le destinazioni più gettonate storicamente a livello turistico scelgono la via della rinuncia alle manifestazioni che le hanno rese celebri e attrattive a livello turistico.

È di questi giorni l’annuncio da parte del sindaco di Londra, Sadiq Khan, che in un’intervista alla radio ha spiegato: i fuochi d’artificio e più in generale le manifestazioni per festeggiare l’arrivo dell’anno nuovo non ci saranno.



La motivazione è ovviamente quella di volere evitare il rischio di assembramenti che possano contribuire alla diffusione del Covid. Proprio giovedì scorso il Governo aveva annunciato l’avvio di un nuovo lockdown che coinvolgerà alcune aree del Paese, ma c’è il timore che lo stop possa coinvolgere anche la stessa capitale.