Turismo online, Brand Usa lancia la piattaforma Global Marketplace

Uno spazio multiservizi dedicato all’interazione fra i travel partner statunitensi e gli operatori internazionali. Brand USA lancia il Brand USA Global Marketplace, una piattaforma virtuale che permette al trade internazionale di accedere a una vasta gamma di destinazioni, attrazioni e punti di interesse degli Stati Uniti.

Una versione rivisitata delle fiere tradizionli e degli eventi di settore che, come spiega Christopher L. Thompson, presidente e ceo di Brand USA, “consentirà ai partner statunitensi e agli operatori internazionali di promuovere relazioni commerciali significative e connessioni fondamentali, in un momento in cui sono più necessarie che mai”.



Si prevede che si uniranno alla piattaforma circa 150 partner statunitensi, tra cui destinazioni, organizzazioni di marketing regionali, servizi di trasporto, attrazioni, hotel e gruppi alberghieri, fino ai tour operator.



“Il nostro settore - continua Tom Garzilli, chief marketing officer di Brand USA - è resiliente e il mondo tornerà a viaggiare negli Stati Uniti quando sarà possibile farlo in sicurezza. Nel frattempo, il Brand USA Global Marketplace informerà e supporterà i nostri partner, mantenendo gli Stati Uniti al centro dell’attenzione di trade, media e consumatori”.



Itinerari e approfondimenti

Dotato di cinque portali - ciascuno progettato per l’esplorazione virtuale dei 50 stati, cinque territori e il Distretto di Columbia - il Brand USA Global Marketplace offre agli utenti registrati itinerari di viaggio, materiale informativo sulle destinazioni e approfondimenti dagli esperti del settore. Il Main Stage è lo spazio dedicato ai seminari innovativi, mentre gli USA Partner Pavilion – che ospitano gli stand dei partner suddivisi geograficamente in rappresentanza degli Stati Uniti nella loro totalità - e il Buyer Pavilion faciliteranno gli incontri one-to-one. Nella Networking Lounge i partecipanti avranno l'opportunità di confrontarsi al di fuori delle sessioni programmate. Video On-Demand consente di navigare autonomamente, grazie ai tre schermi che trasmettono una ampia programmazione di contenuti di intrattenimento dedicati ai viaggi, approfondimenti e la programmazione in primo piano.



La seconda edizione della Brand USA Travel Week Europe, dal 26 al 29 ottobre 2020, sarà il primo evento che si svolgerà sul Brand USA Global Marketplace.