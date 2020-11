Usa: secondo il Wttc a rischio 9,2 milioni di posti di lavoro

15:57

La cifra è incredibile, ma potrebbe presto tradursi in realtà. Sarebbero infatti ben 9,2 milioni i posti di lavoro persi negli Stati Uniti quest’anno se dovessero restare in vigore le restrizioni ai viaggi internazionali imposte dai Governi dei Paesi.

A rivelare la previsione è il Wttc, che ricava la cifra dall’ultimo medello economico che esamina l’mpatto della pandemia sul settore dei viaggi e turismo. Secondo gli ultimi dati, 7,2 milioni di posti di lavoro negli Stati Uniti sono già andati in fumo ma, se non si arriverà al più presto a un alentamento delle restrizioni sui viaggi, rischiano di andare persi 9,2 milioni di posti di lavoro, ossia più della metà di tutti gli impieghi nel settore negli Stati Uniti nel 2019.



Secondo quanto riportato da eturbonews.com solo provvedimenti come i corridoi aerei tra New York e Londra e una politica comune in materia di controlli sanitari, aggiunge il Wttc, potranno arginare quella che si prospetta come una vera e propria catastrofe del comparto.