Turismo nel 2021: ecco chi farà ripartire il mercato internazionale

12:56

I Millennial e i viaggiatori che dispongono di un reddito medio-alto potrebbero trainare la ripresa del travel nel 2021. A dirlo è Berkshire Hathaway Travel Protection, che ha diffuso i risultati del suo ultimo sondaggio ‘State of travel Insurance’, condotto nell’arco di dieci settimane e focalizzato sulle aspettative dei turisti per i prossimi mesi.

Come si legge su traveldailynews.com, i giovani Millennial e i viaggiatori con redditi elevati hanno dichiarato di voler spendere di più per i viaggi nel 2021 e di essere interessati maggiormente alla prenotazione di crociere, viaggi in solitaria o all’estero.



I Millennial (51%) si dicono, inoltre, più propensi ad acquistare un’assicurazione di viaggio nel 2021 rispetto al 2020, mentre solo il 30% dei viaggiatori più maturi intende acquistare una copertura assicurativa. Un trend quest’ultimo condizionato, però, dai differenti desideri di viaggio.



Il reddito fa la differenza

Le disponibilità economiche influenzeranno notevolmente le scelte di viaggio. Mentre due terzi dei viaggiatori si aspettano di rinunciare ai viaggi all’estero o alle crociere per almeno sette mesi o più, gli intervistati con un reddito medio di 100mila dollari o superiore si dicono già pronti a partire. Di questi, la metà dichiara di essere interessata a prenotare una crociera o un viaggio all’estero nei prossimi sei mesi.