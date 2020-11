Finlandia, l'eccezionale testimonial: Babbo Natale

di Oriana Davini

16:33

Quando il gioco si fa duro, i duri scendono in campo: nel caso della Finlandia, la star planetaria su cui puntare è Babbo Natale.

Visit Finland lancia il progetto 'Say it with Santa', nuova campagna ispirazionale che dal 18 al 29 novembre permette a tutti di scrivere a Babbo Natale tramite il sito dedicato: sarà poi lui a scegliere 80 tra i messaggi ricevuti da trasmettere in singoli video che saranno pubblicati sul canale YouTube di Visit Finland all'inizio di dicembre. Non solo: si potrà chiedere anche una sessione privata con l'illustre cittadino finalndese.



L'11 dicembre alle 19, inoltre, tutti avranno la possibilità di incontrare Babbo Natale in diretta sui canali social di Visit Finland.