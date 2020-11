Macron annuncia la fine del lockdown: boom di prenotazioni in Francia in 1 minuto

12:11

È bastato sentire il presidente annunciare che erano di nuovo consentiti i viaggi fra regioni per Natale per far correre i francesi a prenotare il loro prossimo viaggio.

Lo testimonia Sncf, che ha verificato come nel minuto successivo all’annuncio della riapertura della mobilità sul territorio, il loro sito abbia registrato un incremento del +400% nelle vendite dei biglietti.



La compagnia ferroviaria nazionale aveva previsto il possibile boom, e aveva messo in opera un piano di potenziamento dell’infrastruttura informatica, così come un potenziamento delle biglietterie delle principali stazioni.



Nello stesso momento, si è registrato anche un deciso aumento delle prenotazioni di auto a noleggio, mentre è ancora un po’ lento il recupero del booking per le compagnie aeree, che sono in attesa della ripresa dei viaggi a più lunga gittata.